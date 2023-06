Bucati din casele distruse de prabusirea barajului Nova Kahovka din regiunea ucraineana Herson ajung pe tarmul Marii Negre, in Odesa, potrivit lui Oleksii Goncearenko, membru al parlamentului ucrainean, relateaza CNN. Goncearenko a distribuit pe retelele sociale mai multe videoclipuri despre care spune ca au fost filmate pe Plaja Delfinului, in apropierea universitatii din Odesa. „Portul […] The post VIDEO. Bucați din casele distruse de prabușirea barajului de la Herson sunt eșuate pe țarmul Marii Negre , la Odesa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…