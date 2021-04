Stiri pe aceeasi tema

- Politia belgiana a intervenit, joi, cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa, pentru a dispersa aproximativ 2.000 de oameni care s-au adunat in Bruxelles pentru un concert anuntat in gluma pe retelele de socializare pentru Ziua Pacalelilor, relateaza BBC potrivit news.ro. Cei aproximativ 2.000…

- O invitatie lansata pe Facebook la o petrecere uriasa intr-un parc din Bruxelles, oras aflat in lockdown, care s-a dorit o pacaleala de 1 aprilie, a pus politia si procurorii in alerta dupa ce aproape 20.000 de persoane si-au manifestat intentia de a participa, informeaza Reuters, anunța AGERPRES.…

- Primarul comunei Șoimuș, Mihai Gabriel Irimie a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Edilul a marturisit, pe o rețea de socializare, ca de cateva zile a inceput sa se simta rau, motiv pentru care și-a facut un test pentru a vedea daca este sau nu infectat cu noul virus. „Dragii…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa, informeaza Agerpres. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru…

- Un automobil Ferrari de culoare rosu in valoare de 250.000 de euro si un intreg arsenal de arme, inclusiv revolverele si o sabie japoneza, au fost confiscate dupa arestarea a 12 membri ai celei mai mari bande de traficanti de droguri din Madrid, a anuntat, duminica, politia spaniola.

- Politia scotiana a arestat 28 de fani ai echipei Glasgow Rangers care au provocat incidente cu fortele de ordine duminica, atunci cand suporterii au sarbatorit castigarea primului titlu dupa zece ani de catre echipa la care evolueaza si romanul Ianis Hagi, scrie Reuters. Foto: (c) Rangers FC / Facebook.com…

- Primarul localitatii siciliene Corleone si-a anuntat duminica demisia din functie, dupa ce s-a vaccinat impotriva COVID-19 fara sa fi avut prioritate in perioada respectiva. Politia il ancheteaza pe primarul din localitatea devenita celebra in urma seriei Nasul, informeaza Agerpres , care citeaza AFP.…

- Politia italiana a fost nevoita sa intervina pentru a impune normele sanitare in mai multe orase inundate de multimi de oameni iesiti la plimbare. Nivelul contagiunii cu noul coronavirus ramane ridicat in Italia, iar mai multe regiuni revin de azi la restrictii severe. Mare ingrijorare in Italia si,…