- Cazul tutelei artistei Britney Spears va reveni in instanța saptamana aceasta pentru o audiere care ar putea restabili independența cantareței dupa aproape 14 ani, noteaza The Guardian . Judecatoarea din Los Angeles, Brenda Penny, urmeaza sa se pronunțe asupra cererilor de a pune capat aranjamentului…

- Tatal lui Britney Spears a solicitat incetarea imediata a tutelei instituita in anul 2008. Jamie Spears a susținut de fiecare data ca a facut asta cu scopul de a-și ajuta fiica, acum in varsta de 39 de ani. In noile documente din instanța, avocatul tatalui lui Britney Spears spune ca „marturia recenta…

- Britney Spears a surprins pe toata lumea cand a aratat ca a impodobit deja bradul de Craciun. Artista a explicat motivul pentru care a ales sa faca asta, chiar daca sunt mai bine de doua luni pana atunci. Vedeta internaționala a starnit din nou mari controverse pe Internet. Britney Spears a impodobit…

- James ”Jamie” Spears, tatal lui Britney Spears, a transmis joi, dupa ce a fost înlaturat din rolul de tutore al ei, ca rezultatul audierii de miercuri este unul dezamagitor si o pierdere pentru cântareata.Prin intermediul avocatei Vivian Thoreen, tatal starului pop a…

- James ”Jamie” Spears, tatal lui Britney Spears, a fost inlaturat din rolul de tutore al averii cantaretei, a decis un judecator din Los Angeles, informeaza News.ro. Judecatoarea Brenda Penny de la Curtea Superioara a districtului Los Angeles a hotarat miercuri ca tatal lui Britney Spears sa…

- Platforma Netflix va lansa un documentar despre viața și cariera cantaretei Britney Spears pe 28 septembrie 2021. Lansarea se va face cu o zi inainte de decizia Curtii Superioare din Los Angeles in procesul privind tutela care ii controleaza viata, relateaza EFE. Acest film al gigantului de televiziune…

- Jamie Spears, tatal lui Britney Spears, a depus marți actele la un tribunal din Los Angeles prin care solicita sa renunțe la statutul de tutore al fiicei lui, potrivit BBC . Decizia acestuia ii va permite cantareței sa aiba control total asupra vietii și a finantelor sale, pentru prima data dupa 13…