Premierul britanic, Boris Johnson, a fluturat joi seara sutele de pagini ale acordului comercial post-Brexit incheiat cu cateva ore inainte cu Uniunea Europeana ca un "cadou" de Craciun pentru britanici, noteaza AFP. I would like to wish everyone a very Merry Christmas. pic.twitter.com/DofRkb4Ivc— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020 "In seara asta de Ajun, am un mic cadou pentru cei care cautau sa citeasca ceva in toropeala de dupa masa de Craciun", a declarat seful guvernului conservator intr-o inregistrare video publicata pe Twitter. "Iata-l: vesti bune, iata un acord, un…