Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca joi va fi dat in trafic sectorul Predeal – Cristian din Autostrada Ploiesti – Brasov, de 10 kilometri, iar in acest an au fost inaugurati 90 de kilometri de autostrada.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, susține ca in 2020 s-au dat in trafic peste 90 de kilometri de autostrada. De asemenea, s-a inregistrat un maxim istoric al contractarii de fonduri de catre Compania de Drumuri. Citește și: Moise Guran rupe tacerea: Ințelegere pur și simplu PENALA intre…

- Reteaua de autostrazi din Romania se va imbunatati cu inca 31 de kilometri incepand din aceasta saptamana, dupa ce vor fi date in trafic lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda si Varianta de Ocolire Bacau, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, intr-o…

- Trei loturi de autostrada cu o lungime totala de 43 de kilometri pot fi deschise circulației pana la finalul anului, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Este vorba despre Lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș –Turda cu o lungime de 17 kilometri, alți 16 kilometri…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, ca, pana la finalul anului, se va da ordinul de incepere a lucrarilor pe toti cei 52 de kilometri ai inelului de sud din Autostrada de Centura Bucuresti, anunța news.ro.Premierul Ludovic Orban a intrebat, miercuri, in sedinta de…

- Tronsonul de autostrada Rasnov-Cristian, varianta ocolitoare a municipiului Bacau si lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda vor fi gata pana la sfarsitul acestui an, a anuntat, joi, ministrul de resort, Lucian Bode, in cadrul conferintei online RoInvest, potrivit Agerpres. "Am preluat in noiembrie anul…

- Tronsonul de autostrada Rasnov-Cristian, varianta ocolitoare a municipiului Bacau si lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda vor fi gata pana la sfarsitul acestui an, a anuntat, joi, ministrul de resort, Lucian Bode, in cadrul conferintei online RoInvest. "Am preluat in noiembrie anul trecut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, considera ca ritmul de lucru inregistrat la tronsonul Targu Mureș- Targu Neamț al autostrazii A8 este „destul de slab” și a avertizat antreprenorul ca pot fi aplicate penalitați pentru toate intarzierile nejustificate. Bode s-a aflat miercuri la o intalnire de…