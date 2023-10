Stiri pe aceeasi tema

- Aripa armata a Hamas anunța ca au lansat 150 de rachete asupra Tel Aviv-ului, orașul care servește drept gazda pentru cel mai mare aeroport al țarii și pentru majoritatea ambasadelor. Atacul ar reprezenta un raspuns la raidurile aeriene israeliene din cursul serii asupra Gaza.Brigazile Izzedine al…

- Ministrul israelian al Energiei, Israel Katz, a semnat un ordin care obliga compania de electricitate a țarii sa nu mai furnizeaza energie electrica in Fașia Gaza, potrivit Sky News.„Am semnat ordinul prin care am instruit compania de electricitate sa opreasca furnizarea de electricitate catre Fașia…

- Iulian Strat (48 de ani), fost portar de handbal la Fibrex Piatra Neamț și Dinamo, in anii 1990-2000, e stabilit de aproape 20 de ani cu familia intr-un orașel din apropiere de Tel Aviv. Acum este antrenor cu portarii la lotul de seniori al „Țarii Sfinte”. Contextul conflictului din Israel: Azi-dimineața,…

- Ca raspuns la atacurile lansate de militantii palestinieni in orasele din sudul si centrul tarii, Israel a demarat operatiunea Sabia de Otel, o operatiune militara de retaliere. In numai cateva ore, contraatacul israelian a provocat sute de morti si mii de raniti in Fasia Gaza. Ca raspuns la atacurile…

- Trupele israeliene s-au angajat in lupte la sol "in mai multe locuri in jurul Fasiei Gaza" impotriva combatantilor ce s-au infiltrat "cu ajutorul unor parapante" pe mare si pe uscat, potrivit purtatorului de cuvant al armatei israeliene, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "In acest moment, suntem…

- ​Israel ar trebui sa joace joi cu Elveția, la Tel Aviv, dar partida din Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024 (din care face parte și Romania) ar putea fi mutata pe un teren neutru, dupa ce mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii…

- Rachetele au fost lansate, sambata dimineața, in jurul orei locale 6:30, din Gaza, provocand declanșarea alarmelor aeriene pana in zona Tel Aviv. Mai mulți militanți palestinieni au profitat de focul de baraj pentru a intra in Israel, informeaza CNN.Atacul a vizat mai multe orașe din jurul teritoriului…