VIDEO – Bistrița are 31 de străzi fără apă și canalizare! Turc: Aquabis a vrut să renunțe! In anul 2022, Bistrița inca are strazi fara apa și canalizare. ”Nu va ascund faptul ca Aquabis a vrut sa renunțe. Dar nu putem face nimic fara ca bistrițenii sa cedeze din proprietați…” a subliniat Turc. Bistrița are inca strazi fara apa și canalizare. Conform informațiilor oferite de reprezentanții Aquabis, ar fi vorba de 31 de strazi fara aceste utilitați. Intrebat daca se vor face lucrari in acest sens, primarul Bistriței a explicat ca nu ține doasr de administrație. ”Am purtat discuții cu Aquabis-ul, discuții care nu au fost ușoare. Nu va ascund faptul ca Aquabis a vrut sa renunțe. Dar le-am… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bistrițenii se plang de faptul ca intre un sat indepartat și fața blocului lor nu se gasește nicio diferența. Un bistrițean revoltat spune ca el impreuna cu vecinii duc mocirla in case, chiar daca stau in buricul targului, pe Vasile Alecsandri. Un bistrițean a semnalat faptul ca baga in casa noroi adus…

- Circulația de pe strada General Grigore Balan se redeschide astazi, 30 noiembrie 2021. A fost aplicat un marcaj provizoriu pana la finalizarea in totalitate a lucrarilor. Liber la circulație rutiera de astazi pe Gen. Grigore Balan. Lucrarile nu sunt inca finalizate, dar in primavara tronsonul cuprins…

- Tot mai multe zone din Bistrița raman in bezna. Unele inca n-au vazut deloc ”lumina”. Turc recunoaște ca nu o scoate la capat cu Elba. ”Le promit bistrițenilor ca vom extinde iluminatul public cu 3 – 5 km anual” a declarat acesta. Tot mai multe zone din Bistrița raman, in ultima vreme, in bezna. Ioan…

- Traficul in Bistrița este IN-FER-NAL. Intrebat CUM ar putea fluidiza traficul in municipiu, primarul a explicat ca se fac anumiți pași. ”De saptamana viitoare se poate circula pe Grigore Balan” a fost unul dintre pașii expuși. Sa tranzitezi municipiul Bistrița, la orice ora din zi, e o adevarata provocare!…

- Doua strazi din Bistrița raman fara apa potabila, astazi, 16 noiembrie 2021, pentru cateva ore, anunța Aquabis. Astazi, 16 noiembrie 2021, de la ora 13:00 pana la ora 15:30, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in Bistrita pe strada Al. Odobescu. In acest interval orar se vor executa unele lucrari…

- La cea mai mica ploaie, casnalizarea de pe strada Mihai Vitezu Nu facea fața. Zona, numita ironic ”Veneția Bistriței” era veșnic sub ape in timpul ploilor. Primarul Turc a promis ca lucrarile vor fi gata pana la finalul anului. La inceputul lunii septembrie, o firma din Satu Mare punea mana pe contractul…

- Se sisteaza apa potabila pe strada Rodnei și G Enescu din Bistrița, dar și in cartierul Unirea, astazi, 26 octombrie 2021, anunța Aquabis. Astazi, 26 octombrie 2021, se va sista PARȚIAL furnizarea apei potabile, in municipiul Bistrița, pana la ora 12.00. Vor fi afectate strada Rodnei și strazile adiacente.…

- Elevii și profesorii de la Școala Gimnaziala Numarul 1 din Bistrița lucreaza de cateva zile in frig, din cauza M.I.S. Grup. Lucrarile de instalare a centralei termice au fost intarziate de angajații firmei. Contractul privind reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr 1 din Bistrița se deruleaza cu o serie de…