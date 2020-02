Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de donatori au fost astazi prezenți in cadrul campaniei „Doneaza sange. Salveaza vieții”, inițiata de TNL Campia Turzii și Asociația Liberalism pentru Comunitate. „Mulțumim persoanelor care au raspuns

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, conform CNN. La bordul navei de croaziera Diamond Princess, pe care se afla si romani, numarul imbolnavirilor este de 356. BBC relateaza ca autoritatile chineze au raportat a treia zi consecutiva de scadere a numarului de imbolnaviri.…

- Care sunt cele mai sigure regiuni pentru a calatori pentru a evita epidemia? Unde este cea mai sigura regiune pentru a calatori daca doriți sa evitați Coronavirus? Singurul continent fara un caz de coronavirus este Africa. De asemenea, nu exista cazuri raportate in Caraibe și America de Sud. In prezent,…

- Primul caz de infecție cu coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din landul Bavaria, relateaza Deutsche Welle.Germania este a doua țara europeana, dupa Franța, in care sunt depistate cazuri de infecție cu noul coronavirus. Pacientul diagnosticat cu infecția pulmonara in raionul Starnberg,…

- In urma cu doar cateva luni, Rusia adopta o lege care obliga toti producatorii de electronice sa ofere pre-instalat si software „domestic”, care sa ofere utilizatorilor alternative locale la aplicatiile si serviciile produse de companii din vest.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat procurorului general al țarii sa investigheze daca verdictul de vinovat dat împotriva unui protestatar din Moscova, Konstantin Kotov, a fost legal, a anunțat sâmbata Kremlinul, potrivit Reuters.Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe…

- Campioana olimpica Ana-Maria Popescu va lua parte la Cupa Mondiala feminina de spada de la Havana, care va avea loc in perioada 10-12 ianuarie, competitie la care si-au anuntat participarea primele 38 de spadasine din ierarhia Federatiei Internationale de scrima (FIE), informeaza agentia EFE. Evenimentul…

- Productia de zahar a Rusiei s-a dublat in ultimul deceniu iar in sezonul actual ar urma sa inregistreze un salt de 20% pana la un nivel record, gratie conditiilor meteo favorabile, astfel incat producatorii sunt obligati sa depoziteze zaharul rafinat in aer liber (ceea ce ii afecteaza calitatea)…