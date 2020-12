Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu a devenit sambata primul cetatean israelian care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus, transmit DPA si AFP. „Este…

- Persoanele vaccinate contra COVID-19 ar trebui sa poarte in continuare masti faciale si sa pastreze distanta fata de altii, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, transmite dpa, potrivit Agerpres. Chiar daca exista dovezi stiintifice potrivit carora un vaccin ajuta impotriva dezvoltarii…

- Actualul Secretar al Apararii din administrația Trump, Christopher Miller, este unul dintre primii americani care se vaccineaza impotriva coronavirusului. Șeful Pentagonului a primit vaccinul public, in fața camerelor de filmat pentru a incuraja publicului sa se vaccineze și sa se protejeze in fața…

- Autoritatile sanitare ruse au indemnat marti persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 sa se abtina de la consumul de alcool 56 de zile, transmite agentia EFE, citat de agerpres.ro.”Doua saptamani inainte de imunizare (prima doza de vaccin - n.red.

- Primarul din Cluj-Napoca Emil Boc a anunțat, imediat ce a ieșit de la urne, ca se va vaccina public daca va fi posibil. Edilul și-a incheiat declarația cu o parafrazare din Petre Țuțea: „Am votat cu mana...

- Premierul Ludovic Orban a discutat la intrevederea pe care a avut-o marti, in cadrul vizitei efectuate in Statul Israel, cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu despre "posibilitatea productiei comune a vaccinului impotriva Covid-19", potrivit unui comunicat al Guvernului. "Cei doi prim-ministri…

- Manifestanți și polițiști au fost raniți in confruntarile de sambata, in centrul Londrei, in cursul demonstrațiilor impotriva restricțiilor impuse contra pandemiei de Covid-19. Trafalgar Square a fost sambata, din nou, teatrul unei uriașe manifestații impotriva masurilor de combatere a extinderii pandemiei,…