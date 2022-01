Stiri pe aceeasi tema

- Antiviralele administrate pe cale orala sunt eficiente la toate variantele virale ale COVID-19, insa acestea se pot administra doar pacientilor eligibili pentru un astfel de tratament in urma prescriptiei medicului, precizeaza specialistii din cadrul Comisiei de boli infectioase a Ministerului Sanatatii.…

- Noua varianta omicron a noului coronavrus ar putea deveni dominanta in infectiile covid-19 in Europa - pana in ianuarie -, avertizeaza miercuri presedinta Comisiei Europene (CE), care subliniaza ca exista, in prezent, suficiente vaccinuri anticovid pentru toti europenii, relateaza AFP. Avand in vedere…

- Interdicțiile de circulatie pe timpul nopții pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19 vor fi eliminate, accesul in mall-uri si magazinele mari va fi permis si persoanelor testate, nu doar celor vaccinate sau trecute prin boala, masca de protecție va fi obligatorie in aer liber doar in spațiile…

- A murit Vasile Nica, tatal președintelui PSD Galați, europarlamentarul Dan Nica. Vasile Nica avea 84 de ani și era una dintre figurile cele mai cunoscute din orașul Panciu. Vasile Nica a activat in politica, fiind ales primar al orașului Panciu intre anii 1990 -1992, dar și consilier local, ales pe…

- Organizatiile neguvernamentale din Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor atrag atentia asupra faptului ca in ultimii 8 ani, in Romania, 426 de femei si fete au fost ucise de un membru de familie. Mesajul este transmis in contextul Zilei Internationale pentru Eliminarea…

- Campioana de la Focșani va participa la competiția mondiala din Belgia impreuna cu Amalia Puflea, insoțite de antrenorul Lucian Sandu de la Centrul Național Olimpic pentru Junioare de la Deva Ana-Maria Barbosu, recent caștigatoare a medaliilor de aur la paralele și barna, de argint la individual compus…

- Infracțiunile contra patrimoniului reprezinta o problema, in special in zonele aglomerate sau in mijloacele de transport public, neglijența victimelor fiind identificata drept una dintre cauzele generatoare. Furturile din buzunare, poșete, genți au loc de obicei in spatii restranse, de regula favorizate…