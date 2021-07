VIDEO Bătaie la Kaufland! Mai mulți clienți s-au certat pentru un pui la rotisor O intamplare bizara a avut loc intr-un supermarket Kaufland din Braila. Potrivit imaginilor postate de un tanar pe rețelele de socializare, mai mulți cetațeni s-au batut pentru un pui la rotisor Este vorba despre o oferta tentanta la un supermarket din Braila, care a iscat aglomerație și scandal. Mai exact, oamenii s-au certat și imbrancit pentru a pune mana pe un pui la rotisor, la preț redus. Clienții s-au imbrancit pentru a prinde ultima bucata de pui la rotisor, care costa numai 5.70 lei pentru un kilogram. In momentul in care au constatat, insa, ca oferta este limitata, oamenii au renunțat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

