Este nebunie la meciul Romaniei cu Bosnia-Herțegovina, din Liga Naționilor, partida care se disputa luni seara la stadionul Giulești.

Echipa naționala de fotbal a Romaniei a inceput, luni, pe stadionul Giulești din Capitala, partida impotriva Bosniei-Herțegovina. Tricolorii sunt pe ultimul loc in grupa din Liga Națiunilor, in timp ce Bosnia este pe primul loc.

Meciul Finlanda – Romania, din penultima etapa a grupelor Ligii Natiunilor, a inceput, vineri seara, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, anunța news.ro.

Daca Naționala Romaniei are o singura victorie și 3 infrangeri in grupa B3, cea a Moldovei a invins liderul, Letonia, cu 2-1 in cel de-al cincilea meci din grupa D1 a Ligii Națiunilor, ediția 2022/2023 și a ajuns la 3 victorii.

Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat, sambata, lista celor 27 de jucatori convocati pentru meciurile nationalei Romaniei cu Finlanda si Bosnia-Hertegovina, din Liga Natiunilor, informeaza News.ro.

Fostul international Gheorghe Popescu a declarat ca nationala Romaniei nu are spirit, iar jucatorii nu "simt tricoul". El nu crede ca "tricolorii" vor putea castiga meciurile din Liga Natiunilor cu Finlanda si Bosnia-Hertegovina, potrivit news.ro.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, se afla in Romania, iar vizitele sale produc valuri. Orban a fost prezent la meciul din Conference League al celor de la Sepsi și a facut bai de mulțime, fiind aplaudat in picioare de un stadion intreg.

Sarbul Mladen Krstajic a fost numit selectioner al nationalei Bulgariei, in locul lui Iasen Petrov, care a demisionat la inceputul lunii iunie dupa o infrangere umilitoare cu 5-2 in fata Georgiei in Liga Natiunilor, a anuntat joi Federatia Bulgara de Fotbal, scrie AFP.