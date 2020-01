Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona s-a calificat dramatic in optimile de finala ale Cupei Spaniei. Catalanii au invins-o pe UD Ibiza-Eivissa, echipa din Liga a treia spaniola, scor 2-1. Quique Setien a avut emoții și in al doilea meci al mandatului de la Barcelona. Dupa victoria chinuita cu Granada, scor 1-0, liderul din…

- Barcelona - Granada, meci din etapa #20 din La Liga, se joaca astazi, de la ora 22:00. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- Ibericul David Villa a jucat astazi, 1 ianuarie 2020, ultimul meci din cariera sa de fotbalist. In meciul de retragere, atacantul spaniol a caștigat și un trofeu, Cupa Imparatului . Echipa sa, Vissel Kobe, a trecut de Kashima Antlers, cu scorul de 2-0, in finala Cupei din Japonia. Partida s-a jucat…

- Barcelona și Real Madrid au remizat, 0-0, in La Liga, rezultat care i-a nemulțumit pe Ilie Dumitrescu și Gica Craioveanu. „Barcelona a fost surprinsa de pressingul avansat al lui Real Madrid. Barcelona a fost o echipa lenta la mijloc. Acolo a fost blocata echipa. Madridul n-a fost contracarata niciodata…

- Valencia - Real Madrid 1-1 // Real n-a reușit sa profite pe deplin de pasul greșit al Barcelonei, iar madrilenii staționeaza pe locul secund in La Liga. La orizont e chiar „El Clasico”. Barcelona - Real se joaca miercuri, 18 decembrie, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport,…

- Ansu Fati, fotbalist de 17 ani, are o clauza de reziliere a contractului fabulosa cu FC Barcelona.Conform acordului intre parți, clauza de eliberare a tanarului Ansu Fati a crescut de la 100 la 170 de milioane de euro.Mai mult, in momentul in care fotbalistul nascut in Guineea-Bissau va semna primul…

- Formatia FC Barcelona a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa Levante, intr-un meci din etapa a XII-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Catalanii au deschis scorul in minutul 38, prin Messi, din penalti. Gazdele au marcat in repriza a doua trei goluri…

- Lionel Messi a fost vedeta meciului dintre FC Barcelona si Real Valladolid din etapa a 11-a din La Liga. Catalanii s-au impus cu 5-1, iar atacantul argentinian a marcat doua goluri si a dat doua pase decisive.