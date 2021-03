Dronele au surprins balenele cu inotatatoare intorcandu-se in aceeasi parte a coastei spaniole pentru un ritual anual de ospat cu crustacee, informeaza Reuters duminica. Balena cu inotatoare obisnuita traieste in oceanele din intreaga lume, inclusiv Oceanul Arctic, Atlantic si Marea Mediterana. Aceste mamifere migreaza sezonier din diferite mari pentru a se hrani si a se reproduce. Gatioasele mamifere marine, a doua cea mai mare specie de balene din lume, cu o lungime de pana la 24 de metri, au fost inregistrate in 700 de ore de film de catre Asociatia EDMAKTUB, o organizatie stiintifica ce…