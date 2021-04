Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Hopkins, protagonistul peliculei ''The Father'', in regia lui Florian Zeller, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts.

- Frances McDormand, protagonista peliculei ''Nomadland'', in regia lui Chloe Zhao, a primit premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Nomadland a fost marele caștigator al premiilor BAFTA, acordate de Academia Britanica de film. Pelicula a caștigat patru trofee, inclusiv cel mai ravnit - cel pentru cel mai bun film. Premiul BAFTA pentru cel mai bun documentar, categorie la care a fost nominalizat in premiera și un film romanesc -…

- Lungmetrajul ''Promising Young Woman'', in regia lui Emerald Fennell, a fost desemnat cel mai bun film britanic duminica seara in cadrul celei de-a 74-a editii a galei premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts-BAFTA), potrivit revistei…

- Londra, 11 apr /Agerpres/ - Daniel Kaluuya a castigat premiul BAFTA la categoria cel mai bun actor in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''Judas and the Black Messiah'', in regia lui Shaka King, duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate…

- Actrita sud-coreeana Yuh-Jung Youn a castigat premiul BAFTA la categoria cea mai buna actrita in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''Minari'', in regia lui Lee Isaac Chung, duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy…

- Chadwick Boseman, decedat în 2020, a câstigat postum premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic gratie rolului interpretat în pelicula "Ma Rainey's Black Bottom", duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului…