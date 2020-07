VIDEO Azerbaidjan: Un protest care reclama război cu Armenia, dispersat de poliție Poliția azera a dispersat în noaptea de marți spre miercuri mii de manifestanți care s-au adunat pe strazile capitalei Baku pentru a cere o ofensiva militara împotriva Armeniei, dupa mai multe zile de confruntari sângeroase la granița dintre cele doua țari, scrie AFP.



Manifestanții s-au adunat în piața Asadlyg din Baku, noaptea târziu, scandând slogane în favoarea unei mobilizari generale pentru preluarea controlului asupra regiunii Nagorno-Karabah, care și-a declarat secesiunea în 1991, cu sprijinul Armeniei, declanșând un razboi

Sursa articol: hotnews.ro

- Armenia a anunțat moartea a doi ofițeri. Ambele state se acuza reciproc de bombardarea zonelor civile de la granita. Conflictul dintre cele doua foste state sovietice asupra teritoriului Nagorno-Karabakh ramane fara rezolvare, insa luptele recente s-au dus in Tavush, o zona aflata…

- Enclava cu majoritate armeana alipita in 1921 la Azerbaidjan de autoritatile sovietice, Nagorno-Karabah si-a proclamat unilateral independenta in 1991, cu sprijinul Armeniei. A urmat un razboi intre Armenia si Azerbaidjan. O incetare a focului a fost incheiata in 1994. De atunci, negocierile…

- Presedintele azer, Ilham Aliev, a declarat marti ca are dreptul sa recurga la arme impotriva Armeniei si a amenintat ca va parasi negocierile cu tara vecina pentru controlul teritoriului separatist Nagorno-Karabah, relateaza AFP.Enclava cu majoritate armeana alipita in 1921 la Azerbaidjan…

