Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele sase persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni apartinand unei corporatii au murit dupa ce aeronava s-a prabusit si a ars pe un camp din apropierea unui aeroport din afara zonei Los Angeles-ului, sambata dimineata devreme, au anuntat autoritatile locale si federale, relateaza…

- Un avion cu reactie, avand legatura cu seful grupului paramilitar privat Wagner, Evgheni Prigojin, a zburat marti din Rusia spre Belarus, presupunandu-se ca aeronava l-ar putea transporta pe omul de afaceri in exil, la trei zile dupa ce a condus o revolta esuata impotriva armatei ruse, transmite Reuters,…

- James Cameron, regizorul filmului de succes „Titanic”, din 1997, spune ca vestea despre implozia submersibilului Titan „cu siguranta nu a fost o surpriza”, conform CNN. Regizorul a declarat joi pentru Reuters ca si-ar dori sa fi tras un semnal de alarma mai devreme despre submersibil, spunand ca a considerat…

- Un copil in varsta de 11 ani a murit dupa ce și-a pierdut cunoștința la bordul unui zbor al companiei Turkish Airlines care se indrepta din Istanbul spre New York, serviciile medicale nereușind sa-l mai resusciteze dupa ce avionul a efectuat o aterizare de urgența la Budapesta, relateaza agenția de…

- Avioanele de lupta americane F-16 au provocat duminica un „boom sonic” in regiunea Washington, in timp ce se grabeau sa ajunga la o aeronava care nu raspundea, au declarat oficialii americani. Un oficial american a declarat pentru CNN ca avioanele F-16 nu au doborat aeronava și ca este tipic ca Administrația…

- Un planor s-a prabușit in apropierea Aerodromului Ineu, iar pilotul, un barbat, in varsta de 40 de ani, din Oradea, și-a pierdut viața in urma accidentului. Evenimentul nefericit a avut loc duminica astazi și a fost raportat autoritaților la ora 19:03.

- „La ora 19.03, ISU Bihor a fost sesizat cu privire la prabusirea unui planor, in apropierea pistei Aerodromului Ineu”, a anuntat, duminica seara, ISU Bihor.Sursa citata a precizat ca la locul indicat au fost mobilizate trei echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului 1 Oradea, cu o autospeciala de…

- Un MiG 21, al Forțelor Aeriene Indiene, s-a prabușit in orașul Hanumangarh, statul Rajasthan, centrul Indiei. Avionul de lupta a cazut peste o casa, iar trei oameni au murit pe loc, relateaza NDTV. Pilotul a reușit sa se ejecteze.In cadrul cercetarii preliminare s-a stabilit ca pilotul, care decolase…