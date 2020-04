Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat ca, joi si vineri, vor ajunge in tara echipamente medicale de protectie donate Romaniei de Guvernul Emiratelor Arabe Unite.



"Este vorba de 3 milioane de masti, 2,7 milioane de manusi de examinare, 84.000 de manusi de protectie, 37.000 de combinezoane, 20.500 ochelari de protectie", a precizat Aurescu, joi, in cadrul sedintei de Guvern.



El a adaugat ca ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, Ahmed Abdulla Saeed Bin Saeed Almatrooshi, a avut un rol "exceptional" in obtinerea acestei donatii.

