Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Cioloș a avut luni seara o discuție online cu mai mulți susținatori, printre care s-au numarat și membri marcanți ai USR. Deși toata lumea aștepta ca fostul premier sa anunțe fara echivoc o noua contrucție politica, Cioloș a lasat lucrurile intr-o zona neclara, potrivit unor…

- Administrația președintelui american Joe Biden ia in considerare eliberarea motorinei din rezervele rar utilizate in incercarea de a face fața unei penurii serioase de aprovizionare și unui salt al prețurilor pe piața, informeaza CNN, citand un inalt oficial de la Casa Alba. Fii la curent…

- Preturile petrolului si-au inversat miercuri tendinta initiala pozitiva si au scazut cu peste 2%, dupa ce datele guvernamentale au aratat ca rafinariile din SUA au crescut productia, atenuand ingrijorarile legate de o criza a ofertei si pe masura ce indicii bursieri au evoluat in scadere, transmite…

- Politistii fac, miercuri, cinci perchezitii la membri ai unei grupari suspectate de acte de violenta comise in special in zona unui complex comercial din Bucuresti. Suspectii ar fi agresat mai multi tineri, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Membri ai comunitatii LGBTQ se confrunta peste tot in lume cu o inmultire a actelor ostile impotriva lor, au avertizat militanti si responsabili ai unor asociatii din peste 100 de tari care s-au reunit in aceasta saptamana in California, in SUA, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Preturile petrolului au scazut marti cu 2%, din cauza ingrijorarii provocate de restrictiile legate de Covid-19 din China, care au avut un impact mai mare decat sprijinul statelor Uniunii Europene pentru un posibil embargo asupra petrolului rusesc, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) condamna recentele incidente petrecute in regiunea transnistreana și indeamna Parlamentul Republicii Moldova sa voteze de indata reunificarea cu Romania, ca „singura cale de a proteja populația dintre Prut și Nistru de pericolele unei eventuale invazii ruse”.…

- Administrația Biden ia in considerare eliberarea a pana la 180 de milioane de barili de petrol pe parcursul mai multor luni din Rezerva Strategica de Petrol (SPR), au declarat patru surse americane, citate de Reuters. Prețurile au scazut cu mai mult de 4 dolari. Fii la curent cu cele mai noi…