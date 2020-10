Stiri pe aceeasi tema

- Principala modalitate prin care se pot realiza masini electrice mai ieftine este inovarea la capitolul baterii - eficientizarea lor. Tesla a anuntat deja baterii care vor oferi de cinci ori mai multa energie, de sase ori mai multa putere si cu 16% mai multa autonomie de deplasare, potrivit BBC. …

- Ferrari Portofino a fost prezentat oficial in 2017 ca inlocuitor pentru California T, iar acum a venit momentul pentru o actualizare de ordin tehnic care a primit in nume particula M (Modificata). Principala noutate este ca GT-ul cabrio mizeaza acum pe o cutie de viteze automata cu dublu-ambreiaj cu…

- Principala atractie turistica din India, Taj Mahal, se va redeschide pe 21 septembrie, dupa mai bine de sase luni de pauza din cauza pandemiei de COVID-19. Vor fi reguli sanitare stricte. Anuntul a fost facut marti de autoritati, in contextul in care numarul contaminarilor a crescut in aceasta tara,…

- Marți, 1 septembrie, in jurul orei 12.00, politistii din Șomcuta Mare au intervenit la un accident rutier produs pe raza localitatii Berchezoia. La fata locului politistii au constatat faptul ca un barbat de 45 de ani a condus un moped, pe str. Principala, fara ca acesta sa aiba montate numere de inmatriculare,…

- Stelian Ion, candidatul USR-PLUS pentru Primaria Constanța își propune sa faca o administrație transparenta, cu proiecte care pot fi consultate de constanțeni, cu decizii luate cu ajutorul acestora. Stelian Ion a vorbit, într-un interviu acordat HotNews.ro, despre carențele administrației…

- Pasajul ar urma sa aiba o lungime de 2,5 km, cu doua etaje subterane de parcare, cu peste 2.800 de locuri, și va costa circa 865 milioane lei, potrivit proiectului de hotarare ce va fi discutat miercuri de consilierii locali. Dupa realizarea pasajului, bulevardul Unirii ar urma sa devina la suprafata…

- Numarul cazurilor de persoane infectate cu virusul COVID-19 creste alarmant de la o zi la alta. Principala sursa de raspandire a Coronavirusului sunt tinerii care merg in cluburi de noapte sau pe plaja fara sa tina cont de restrictiile impuse, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii(OMS).

- Despre cititul etichetei alimentelor am scris intr-un articol anterior, v-am vorbit si despre ce inseamna Bio, Organic, Natural in altul. Cealalta provocare este sa sti cum sa cumperi produse sanatoase! Principala regula este sa alegi o varietate de alimente integrale, neprocesate, fructe si legume…