​Atletico Madrid s-a impus acasa, sâmbata seara, cu scorul de 2-0, în fața celor de la FC Barcelona, într-un meci din etapa a opta din La Liga.



Lemar a deschis scorul în minutul 23, iar Luis Suarez, care a fost îndepartat de catalani, a marcat în minutul 44.



Astfel, Luis Suarez a reușit sa înscrie împotriva tuturor celor 31 de echipe din La Liga pe care le-a înfruntat în cariera.



Luis Suarez scores his first ever goal against Barcelona! \uD83D\uDCA5



He has now scored against all 31 LaLiga teams he's faced…