- US forces helping to evacuate Afghans desperate to flee Taliban rule braced for more attacks on Friday after an Islamic State suicide bomber killed 85 people, including 13 US soldiers outside the gates of Kabul airport, According to Reuters. Two blasts and gunfire rocked the area outside the airport…

- The United States and allies urged people to move away from Kabul airport on Thursday due to the threat of a terror attack by Islamic State (IS) militants as Western troops hurry to evacuate as many people as possible before an August 31 deadline, according to Reuters. Pressure to complete the evacuations…

- Un schimb de focuri a avut loc, luni, intre persoane armate neidentificate, forțe de securitate occidentale și gardieni afgani la Poarta de Nord a aeroportului din Kabul. Un gardian afgan a fost ucis, iar alți trei au fost raniți, transmite Reuters. In incident au fost implicate forte afgane, americane…

- Khalil Haqqani, liderul taliban cautat de Statele Unite ale Americii și Organizația Națiunilor Unite, a fost fotografiat in capitala afgana Kabul, inaintea discuțiilor privind formarea unui nou guvern, relateaza BBC. Haqqani face parte din rețeaua cu același nume, care are printre adepți unii dintre…

- Un civil german a fost impuscat vineri in timp ce se indrepta spre aeroportul din Kabul. Starea sanatatii sale nu este ingrijoratoare si el va fi in curand evacuat din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters. Incidentul arata, insa, cat de tensionata…

- Un soldat din armata SUA, care a luat parte la operațiunile de evacuare din Afganistan, a filmat, miercuri, scenele parca desprinse dintr-un film de groaza de pe aeroportul Internațional Hamid Kazai din Kabul. La scurta vreme dupa postarea imaginilor, acestea au devenit virale. Acestea sunt primele…

- Explozia a avut loc intr-un cartier rezidențial din din orasul chinez Shiyan, provincia centrala Hubei. Deflagrația a ucis 11 persoane si a ranit alte 37, aflate in stare critica, a relatat duminica postul de stat CCTV, transmite Reuters. Echipele de salvare au scos de sub daramaturi peste 100 de persoane,…