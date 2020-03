Video Arnold Schwarzenegger, izolat la domiciliu cu un măgăruș și un ponei Din ce in ce mai multe vedete se folosesc de statutul public și de celebritatea lor pentru a transmite diferite mesaje de incurajare tuturor oamenilor in aceste vremuri ingrijoratoare. Iar celebrul Arnold Schwarzenegger se numara printre ele. De curand, a postat un clip video pe pagina sa de Instagram in care le ofera urmaritorilor lui sfaturi despre cum ar trebui sa reacționeze in contextul pandemiei de coronavirus. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor mai importante institutii din Alba, subordonatii lor dar si angajatii unei firme mari din Sebes, plus mai multi jurnalisti, pot respira usurati. Testul pentru ministrul Transporturilor, Lucian Bode, este negativ

- Toți membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anunțat Ludovic Orban. Premierul a anunțat ca toți senatorii PNL au obligația sa se autoizoleze și ca el se va izola la Vila Lac 1 timp de 14 zile. De asemenea, Orban nu va participa la consultarile pentru alegerea premierului din aceasta dupa-amiaza,…

- Un barbat din judetul Valcea, intors din Italia in urma cu mai putin de o saptamana si care ar fi trebuit sa respecte masura de autoizolare la domiciliu, a fost prins baut la volanul unui autoturism, pe o strada din Ramnicu Valcea, dupa ce a provocat un accident rutier, joi dimineata, 12 martie.

- Un barbat din Galati este cautat de politisti, dupa ce a disparut de la domiciliu, desi se afla in perioada de 14 zile de izolare. El nu a mai raspuns nici la telefon. Reprezentantii DSP nu pot spune cu precizie cand a disparut acesta, deoarece in zilele anterioare fusese verificat doar telefonic. Barbatul…

- O persoana din municipiul Blaj care nu a respectat masura de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile de la intrarea in tara a fost amendata cu 10.000 de lei de inspectorii Directiei de Sanatate Publica Alba, a anuntat, marti, directorul executiv al institutiei, Alexandru Sinea. Reprezentanții…

- Directia de Sanatate Publica Mehedinti a dispus masura izolarii la domiciliu a tuturor persoanelor care au facut parte din delegatia Primariei Drobeta Turnu Severin, care a efectuat o vizita de lucru in nordul Italiei, la Milano.

- Criza coronavirusului a starnit panica printre autoritatile din Barlad, dupa ce au aflat ca un medic care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului din localitate s-a intors recent din Italia, tara cea mai afectata din Europa.

- "In momentul de fata la vivelul judetului Iasi exista o singura persoana cu suspiciuni de coronavirus. S-a intors recent cu avionul din Italia. Acesta a intrat in carantina la domiciliu, unde se afla in monitorizare pentru 14 zile", ne-a declarat Lucian Indrei, seful DSP Iasi.: Daca apar simptomele…