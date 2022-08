VIDEO Armata ucraineană a început să folosească o muniție „neortodoxă” împotriva invadatorilor ruși Forțele armate ucrainene au inceput sa foloseasca o muniție „neortodoxa” impotriva invadatorilor ruși, dupa cum se poate vedea intr-o noua inregistrare video aparuta pe platformele social media. Inregistrarea publicata de militarii ucraineni a fost redistribuita de administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker, aceștia notand ca „nevoile masive ale armatei ucrainene in ceea ce privește artileria sunt intrunite din unele surse neortodoxe – artileriștii ucraineni au fost vazuți folosind proiectile de 122 de milimetri produse in fabricile din Pakistan”. #Ukraine : The massive needs of the Ukrainian… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

