(VIDEO) Arenă de 20 de milioane de euro în locul stadionului „Tineretului“ In locul stadionului „Tineretului“ din Craiova se va construi, pana la urma, un complex sportiv multifunctional. Arena de legenda a fotbalului craiovean a revenit, dupa mai bine de 15 ani de chin birocratic, in patrimoniul judetului Dolj, iar Consiliul Judetean a dorit sa-i dea o noua intrebuintare. In urma unei dezbateri publice care a avut loc in aprilie s-a ajuns la concluzia ca in locul stadionului „Tineretului“ sa fie construita o arena multifunctionala care sa poata gazdui competitii cat mai diverse. Marea provocare o reprezenta insa obtinerea finantarii necesare, CJ Dolj avand alocati in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

