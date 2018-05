VIDEO / Are tot ce vrea de la viaţĒ, dar xi un mare regret.…

Are tot ce vrea de la viatE, un sot iubitor, doi copii frumoxi, pErinti sEnEtoxi xi o carierE de succes. Chiar xi axa, Andreea Esca are xi un mare regret, de care putinE lume xtie. Este consideratE una dintre cele mai dedicate femei din Romania, tot ce face este pentru publicul sEu, insE in interior Andreea Esca nu este la fel de fericitE axa cum vrea mereu sE parE.