VIDEO. Arde depozitul de reciclare a deșeurilor din Chișinău Un incendiu devastator a izbucnit in sectorul Botanica din Chișinau. Conform IGSU, focul a cuprins deșeurile din plastic, care sunt stocate și pastrate pe teritoriul unui depozit de reciclare a deșeurilor. Pompierii IGSU au intervenit de urgența conform numarului sporit de intervenție pe strada Uzinelor 209 din Chișinau, transmite Știri.md . Apelul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 04:51. Astfel, conform primelor informații, suprafața de ardere este de circa 30 de ari. Pentru lichidarea arderii la fața locului au ajuns 8 echipe de pompieri, dar și tehnica specializata din cadrul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a trei incendii in intervalul 25-27.09.2022. Duminica, 25.09., pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Bogdan Voda au intervenit, la Stramtura, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe. Flacarile au ditrus…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a doua incendii. Garda de Intervenție Borșa a lichidat un incendiu izbucnit la coșul de fum a unei locuințe. In urma incendiului pagubele au fost minime. Al doilea incendiu a avut loc in localitatea Campulung la Tisa,…

- Un numar de 36 de pompieri romani, cu noua mijloace tehnice, continua, sambata, misiunea de stingere a incendiului in zona Quartier Le Frayot, din sud-vestul Frantei, sub coordonarea ofiterului de legatura al tarii gazda, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate,…

- Angajații Direcției regionale cautare-salvare nr. 1 din municipiul Chișinau a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au organizat și desfașurat pentru un grup de adolescenți mai multe activitați informative și interactive. Acestea avind drept scop recrutarea ulterioara a tinerilor in serviciul…

- In ultimele 12 ore, echipele de salvatori și pompieri au efectuat 42 de intervenții, pentru a ajuta oamenii afectați in urma precipitațiilor abundente de ieri, dintre care 38 - in municipiul Chișinau, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

- Angajații Direcției regionale cautare-salvare nr.1 din municipiul Chișinau a Inspectoratul General pentru Situații de Urgența au realizat mai multe activitați interactive pentru un grup de tineri cu virsta de 14-18 ani in vederea recrutarii ulterioare a acestora in serviciul de salvatori și pompieri,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta poate ajuta populatia afectata de seceta, prin livrarea de apa menajera cu cisternele, insa nu si apa potabila. Raed Arafat a precizat ca apa potabila poate fi asigurata imbuteliata…

- Miercuri dimineața, un incendiu s-a produs la locomotiva unei garnituri de tren marfar, care transporta aproape 1.500 de tone de grau in 20 de vagoane, pe relația Simeria-Petroșani. La fața locului au intervenit pompierii detașamentului Petroșani și ai Garzii de intervenție Baru cu trei autospeciale…