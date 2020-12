VIDEO Arafat: Activităţile privind lupta anti-COVID nu sunt afectate de faptul că avem Guvern interimar Activitatea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si a celorlalte structuri implicate in lupta anti-COVID nu este afectata de faptul ca Guvernul este unul interimar, a precizat joi seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, el explicand ca masurile propuse sunt adoptate prin hotarari sau ordine de ministru. "Nu sunt afectate, pentru ca noi lucram la nivel de decizie CNSU, la hotarari de guvern si la ordine care se dau in baza deciziilor Comitetelor judetene. Niciuna dintre ele nu este impiedicata de faptul ca Guvernul nu poate emite ordonante de urgenta. Deci, noi,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

