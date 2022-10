Stiri pe aceeasi tema

- KineDok, Muzeul Amintirilor din Comunism și Asociația Artburg aduc o serie de scurtmetraje din perioada anilor 1950-1990 la Brașov, care vor fi proiectate in prezența criticului de film și curatorului Calin Boto și a reprezentantelor Muzeului. Filmele din selecția „Sahia Vintage“ aparțin studioului…

- Mai multe locuri pentru deținuții de la Penitenciarul Codlea. 55 de zone noi de cazare vor fi disponibile in perioada urmatoare aici. Altele vor fi modernizate in totalitate. Astfel, la nivelul Penitenciarului Codlea se realizeaza mai multe investiții de infrastructura in aceasta perioada. Aceste lucrari…

- Deși Recensamantul Populației s-a incheiat pe 31 iulie, recenzorii nu și-au primit banii nici pana acum. Suma pe care o au de primit cei aproape 800 de recenzori de la nivelul județului este de 3,8 milioane de lei. Banii ar putea sa fie virați in luna octombrie, dar pentru asta este nevoie de o Hotarare…

- ANM a emis marți prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile si precipitatiile vor fi apropiate de cele normale, pana in octombrie. Potrivit prognozei ANM , luna septembrie și inceputul lunii octombrie nu ies din graficele de temperatura specifica pentru aceste perioade, iar cantitațile…

- Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, a venit cu informatii de ultima ora despre programul de carduri sociale de 250 de lei. Iar vestile sunt foarte bune pentru beneficiari. Prima dintre ele este aceea ca incepe alimentarea acestora cu a doua transa de bani, iar a doua este…

- Poșta Romana anunța ca lanseaza astazi, 12 august, primul NFT al unei entitați din portofoliul statului roman, sub forma unui timbru digital, cu ocazia aniversarii a 160 de ani de la inființarea companiei. Este vorba despre o serie limitata de 160 de NFT-uri, simbolizand varsta Poștei Romane, creații…

- „Cu o mare tristețe am aflat astazi de trecerea la cele veșnice a dirijorului Ovidiu Dan Chirila”. Asa incepe mesajul postat pe pagina de facebook a Filarmonicii Brasov. Mesajul complet, mai jos: Maestrul Chirila a fost dirijor și director artistic al Filarmonicii Brașov. Si a ocupat funcția de Director…

- Asociația Nevazatorilor din Romania – Filiala Brașov anunța lansarea proiectului „Impreuna invingem intunericul“. Proiectul beneficiaza de o finanțare in valoare de 49.901 lei din partea Primariei Municipiului Brașov, in cadrul programului de finanțari nerambursabile din bugetul Municipiului Brașov,…