Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea de 12 etaje, parte din Complexul Champlain Towers South din Surfside, s-a prabusit in jurul orei locale 1:30 (5:30 GMT), degajand un nor mare de praf, potrivit martorilor. Aproximativ 55 de apartamente au fost afectate, 35 de persoane fiind evacuate din cladire, inclusiv unele din partea prabusita,…

- Momentul in care o cladire de 12 etaje s-a prabusit partial, in Surfside, Florida, langa Miami Beach a fost postata pe rețelele de socializare. Cladirea s-a prabusit in jurul orei locale 01:30, iar la fața locului au intervenit imediat echipajele de salvare. Echipele de salvare cauta acum supraviețuitori…

- O intervenție de amploare are loc in statul american Florida, dupa ce o cladire de 12 etaje s-a prabușit parțial in la nord de Miami Beach, informeaza BBC . Totul s-a intamplat in timpul nopții, iar deocamdata nu exista informații referitoare la posibile victime sau persoane prinse sub daramaturi. Cladirea…

- Unsprezece persoane au murit dupa ce o cladire s-a prabusit in urma ploilor torentiale in orasul indian Mumbai, au anuntat joi autoritatile, relateaza DPA. Cladirea cu trei etaje, situata in suburbia Malad West s-a prabusit miercuri seara, a declarat comisarul adjunct de politie Dilip Sawant.…

- Unsprezece persoane au murit dupa ce o cladire s-a prabusit in urma ploilor torentiale in orasul indian Mumbai, au anuntat joi autoritatile, relateaza DPA. Cladirea cu trei etaje, situata in suburbia Malad West s-a prabusit miercuri seara, a declarat comisarul adjunct de politie Dilip Sawant. O casa…

- Cel putin 11 persoane, printre care sapte copii, si-au pierdut viata, iar alte sapte au fost ranite dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabusit miercuri seara in orasul indian Mumbai, afectat de ploi torentiale, informeaza joi Xinhua, potrivit Agerpres. Mai multe persoane s-ar putea afla in continuare…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dupa-amiaza, intr-un centru pentru varstnici in județul Sibiu. 12 persoane au ieșit din cladire, scrie Mediafax Pompierii anunța ca au intervenit in Mediaș cu o...

- Cutremurul a avut loc la ora locala 21:48 (13:48 GMT), epicentrul fiind localizat in apropierea orasului Dali, o destinatie turistica populara, la o adancime de 10 kilometri, a adaugat Institutul american de geofizica (USGS).Un sofer de camion a murit dupa ce a fost lovit in urma caderii unei stanci,…