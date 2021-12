VIDEO: Anamaria Marti și Domnica Dologa, tulburătoare, într-o colecție de colinde tradiționale. „Este revoltător ce se întâmplă acum cu colindele” O impresionanta colecție de colinde tradiționale a fost recent lansata de Anamaria Marti și Domnica Dologa. Anamaria Marti colaboreaza de vreo doi ani de zile cu Domnica Dologa , cand vine vorba de colinde. „Ne leaga faptul ca ținem mult la tradițional. Ne-am spus sa nu colindam singure,fiecare de capul nostru. Ci impreuna, pentru ca așa e mai frumos… Ne-am dat seama ca ne potrivim și ca ne plac colindele autentice. Variantele cat mai simple, fara imbunatațiri”, ne-a marturisit Anamaria Marti. „Fiind mai tanara, eu nu am avut parte de colinde tradiționale pe care sa le aud in sat. Avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

