VIDEO Alunecarea masivă de teren în Japonia: Şapte morţi şi 27 de persoane încă date dispărute Masiva alunecare de teren produsa sâmbata în orasul de coasta Atami, din centrul Japoniei, a provocat moartea a sapte persoane, în timp ce alte 27 de persoane sunt înca date disparute, potrivit unui nou bilant provizoriu publicat marti de autoritatile locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Numarul persoanelor care ar fi locuit în zona devastata si despre soarta carora autoritatile nu aveau initial informatii a crescut luni la peste o suta, însa multe…

