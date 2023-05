VIDEO. Alertă în Rusia! Depozit cu praf de pușcă, în pericol să explodeze. Oameni evacuați In regiunea rusa Sverdlovsk, mai multe depozite cu praf de pușca au luat foc din cauza unui incendiu forestier. Alte 18 depozite din apropiere sunt, de asemenea, in pericol, relateaza „RIA Novosti”. Un incendiu forestier a izbucnit in regiunea Sverdlovsk, care s-a extins la depozitul de pulbere, motiv pentru care au fost mai multe explozii. […] The post VIDEO. Alerta in Rusia! Depozit cu praf de pușca, in pericol sa explodeze. Oameni evacuați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

