- Premierul Ludovic Orban a afirmat luni ca alegerile locale din acest an sunt „cele mai dificile”, precizand ca liberalii se lupta cu 28 de baroni roșii.„Alegerile locale sunt cele mai dificile. Ne luptam cu 28 de baroni roșii din 41 de județe și cu peste 1600 de primari in funcție care sunt…

- "Nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii. Scoala va incepe la 14 septembrie iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie", a precizat duminica premierul Ludovic Orban. Orban a amintit ca decizia privind data alegerilor a apartinut Parlamentului, nu Guvernului. …

- "Nicușor Dan e in fața lui Firea. E ușor in fața lui Firea. E singurul care poate sa o bata pe Firea", a declarat Ludovic Orban, la B1 TV. La randul sau, Rares Bogdan a anuntat ca se va implica in campania electorala pentru alegerile locale, insa doar pentru acei candidati ai Partidului National…

- „Eu cred ca putem sa organizam alegerile fara sa crestem riscul de transmiterea a virusului. Cred ca, in primul rand, cei care candideaza sunt oameni care vor sa conduca comunitatile locale si trebuie sa dea un exemplu catre cetateni. Corectitudinea candidatilor in campanie si a sustinatorilor lor este…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca la alegerile locale pot fi organizate daca se menține nivelul actual al infectarilor cu coronavirus. Cu aproximativ 1.200 de cazuri noi raportate in fiecare zi, premierul susține ca autoritațile au reușit sa opreasca creșterea numarului de infecții cu…

- Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, la Tulcea, ce il califica pe Florin Ulmeanu sa ocupe functia de director de Dezvoltare de la Romatsa, avand in vedere ca acesta a fost manager al unui salon de infrumusetare si de service auto. Numirea lui Ulmeanu a starnit nemultumiri in randul sindicalistilor.…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale. Aceste vor avea lor pe 27 septembrie, scrie Agerpres.”A fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, respectiv data de 27 septembrie…

- Guvernul va aproba, joi, un proiect de lege privind stabilirea datei alegerilor locale, premierul Ludovic Orban precizand ca este vorba de data de 27 septembrie. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a solicitat, la inceputul sedintei Executivului, introducerea pe ordinea de zi suplimentara a proiectului…