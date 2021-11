VIDEO Aleea Sfincșilor, inaugurată la templul Karnak din Egipt Vechi de 3.500 de ani, sute de statui de sfincsi cu cap de berbec si corp de leu, recent renovate, au putut fi admirate joi pe aleea care duce la templul zeului Amon-Ra din Karnak, în sudul Egiptului, informeaza BBC și AFP.



Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a inaugurat joi seara în cadrul unei ceremonii grandioase "Aleea sfincsilor", care conduce vizitatorii spre faimosul templu, dedicat uneia dintre principalele zeitati ale panteonului egiptean.



Obiectivul, da asigurari Ministerul Turismului, este de a face din acest loc "un muzeu în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

