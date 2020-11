VIDEO Al doilea oras din Romania, dupa Bucuresti, care va avea centura rutiera completa: "Stadiul lucrarilor este de 95%"

Asociatia Pro Infrastructura a anuntat intr-o postare pe Facebook ca varianta ocolitoare a unei localitati din nordul Romania se apropie de finalizare. Este a doua centura rutiera completa in jurul unui oras, dupa cea din municipiul Bucuresti.



Lucrarile sunt finalizate in proportie de 95%. "Insa o serie de relocari de utilitati intarziate nepermis de mult de statul roman pot strica bucuria sucevenilor si celorlalti soferi ce tranziteaza Radautiul de a circula pe cei 16,5 km de centura pana la finalul anului", a scris Asociatia Pro Infrastructura despre lucrarea in curs de amenajare in…