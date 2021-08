Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, politica externa a țarii sale va fi activa, bazata pe apararea intereselor sale naționale. Intr-un interviu acordat ziarului rus «Kommersant», ea a subliniat ca relațiile cu Uniunea Europeana sunt «fundamentale» pentru Republica Moldova, intrucat…

- Rezultatele exceptionale ale Partidului Actiune si Solidaritate din Republica Moldova, al presedintei Maia Sandu, a produs la Bucuresti un val de euforie atat in randul elitelor politice, cat si in cele ale publicului. Rezultatele PAS au relansat, la Bucuresti, o discutie despre strategia romaneasca…

- Aceste alegeri nu au fost despre Romania și viitorul nostru comun, aceste alegeri au fost despre nevoia de a scapa de dominația politica a partidelor proruse și dorința de a scoate Republica Moldova din saracie și izolare. Potrivit lui Eugen Tomac, rezultatul alegerilor din Republica Moldova…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat in aceasta dimineața cu Misiunea Comisiei Europene, condusa de Katarina Mathernova, Director general-adjunct pentru Politica de vecinatate și negocierile de extindere. Oficialii europeni au sosit la Chișinau pentru a prezenta detaliile Planului…

- CHIȘINAU, 2 iun - Sputnik. Tarifele la serviciile de urgența prestate de Agenția Servicii Publice s-au majorate. Totodata, a fost redus termenul de acordare al acestora. Potrivit Metodologiei unificate pentru toate grupurile de servicii prestate de ASP au fost modificate tarifele la serviciile de…

- Partidul Popular din R. Moldova (PPRM) nu va participa in calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Anunțul fost facut de liderul formațiunii, Alexandru Oleinic. Deși inițial anunța despre intenția de a participa la alegeri cu un program de dezvoltare al R. Moldova…

- Ombudsmanul Copilului pledeaza pentru sancționarea persoanelor care implica minorii in activitatea, propaganda/agitația politica. Declarații in acest sens au fost facute in cadrul conferinței de presa din 1 iunie curent, prilejuita de prezentarea concluziilor Raportului Tematic „Utilizarea imaginii…

- Cristian Rizea: „Am luat decizia cea mai buna. Nu mai voiam sa ma implic in viața politica. Am luat aceasta hotarare dupa ce mi s-au intamplat abuzurile din partea acestui sistem mafiot, care inca mai conduce Republica Moldova și sistemul de justiție, condus de Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Eu cred…