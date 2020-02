Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului, medicul Adrian Streinu Cercel, a anunțat ca pacientul are o gripa sezoniera, pe care ar fi contactat-o la schi. Barbatul de 25 de ani lucreaza ca asistent medical intr-un spital din Germania, de langa Munchen. Acolo a ingrijit o familie de patru cetateni chinezi infectați cu…

- Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi…

- Precipitațiile tot timpul au fost și sunt importante. Insa pentru culturile agricole, la moment, nu sunt atat de importante pentru ca acestea sunt in perioada de pauza, cind procesul de creștere este incetinit. Despre acest lucru ne-a comunicat Viorel Scutaru, șeful Direcției Agricultura Ungheni. ”Importanta…

- ■ “obiectivul este sa ajungem la zi cu rambursarile de TVA, cu decontarile concediilor medicale, dar si cu cheltuielile pe investitii”, sustine Sebastian Burduja, proaspat numit secretar de stat la Ministerul Finantelor Sebastian Burduja, nemteanul proaspat numit secretar de stat in Ministerul Finantelor,…

- Marți seara au avut loc meciurile din ultima runda a grupelor E, F, G și H din Liga Campionilor. In urma rezultatelor inregistrate, Inter Milano și Ajax Amsterdam se numara printre formațiile eliminate din competiție.Rezultatele inregistrate marți, in grupele Ligii Campionilor: Grupa…

- Alpinistul clujean Radu Albu este acuzat de familia lui Zsolt Torok, mor in luna august a acestui an, pentru a se promova pe el.Minerva Vincze, mama copilului lui Torok si prima lui sotie, a postat un mesaj dur pe Facebook. ”Avand in vedere faptul ca se insista in asocierea imaginii lui Zsolt Torok…

- Klaus Iohannis a caștigat alegerile la nivel național cu aproape 64% și și-a adjudecat victoria în nu mai puțin de 37 de județe. Viorca Dancila a reușit sa se impuna în doar cinci județe din sudul țarii, pierzând la mustața Buzaul, Botoșaniul și Doljul. HotNews.ro a centralizat rezultatele…

- Alpinistul clujean Radu Albu este acuzat de familia lui Zsolt Torok, mor in luna august a acestui an, pentru a se promova pe el.Minerva Vincze, mama copilului lui Torok si prima lui sotie, a postat un mesaj dur pe Facebook. ”Avand in vedere faptul ca se insista in asocierea imaginii lui Zsolt…