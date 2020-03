Stiri pe aceeasi tema

- Fortele speciale afgane si fortele politiei sunt la fata locului", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi, conform Agerpres. Atacul a avut loc in timpul unei adunari la care era prezent un important lider politic afgan, Abdullah Abdullah, acesta reusind…

- Focuri de arma au rasunat vineri in timpul unei adunari politice in vestul Kabulului, a anuntat un responsabil afgan, ceea ce ar fi primul atac din capitala Afganistanului dupa acordul incheiat intre talibani si SUA, informeaza AFP si Reuters. "Fortele speciale afgane si fortele politiei sunt la fata…

- Talibanii au executat 33 de atacuri in ultimele 24 de ore in 16 din cele 34 de provincii afgane, soldate cu 14 morti si peste 20 de raniti, fiind astfel reluate operatiunile militare dupa noua zile de reducere a violentelor si semnarea acordului cu SUA, relateaza marti agentia EFE. Potrivit…

- Statele Unite au semnat sambata un acord istoric cu insurgentii talibani, care ar putea deschide calea catre o retragere completa a militarilor straini din Afganistan in urmatoarele 14 luni si ar reprezenta un...

- Statele Unite si talibanii afgani au semnat sambata la Doha un acord istoric care deschide calea pentru o retragerea totala a soldatilor americani din Afganistan si pentru negocieri de pace interafgane dupa 18 ani de razboi, relateaza AFP, preluata de Agerpres . In urma acestui acord istoric, SUA isi…

- O echipa formata din șase oficiali din Guvernul Afganistanului, a plecat astazi, 27 februarie, la Doha, in Qatar, pentru o intalnire cu membrii mișcarii talibane privind eliberarea deținuților insurgenți. Tema intalnirii face parte din "pactul de armistițiu" parțial de o saptamana intre Statele Unite,…

- Talibanii sunt dispusi sa diminueze violentele in Afganistan inainte de a semna cu SUA, cel mai probabil la sfarsitul lunii, un acord privind retragerea trupelor americane, a declarat sambata pentru presa purtatorul de cuvant al miscarii, Suhail Shaheen, potrivit AFP. "Suntem de acord…

- Talibanii vor implementa o incetare a focului valabila zece zile in Afganistan și vor continua sa discute cu oficialii din Guvernul de la Kabul in cazul in care discuțiile de la Doha cu Statele Unite vor ajunge la un rezultat, relateaza Mediafax , citand Reuters.