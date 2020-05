Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat marti ca va cere Comisiei Europene un sprijin financiar direct pentru lapte, carne de porc si de pasare, intrucat fermieri si procesatorii romani au stocuri foarte mari din aceste produse. "Depozitarea privata este o masura care se refera la retragerea de pe piata a unor produse care sunt in stocuri mari. Am primit acceptul, tarile din UE, sa facem aceasta depozitare privata pentru produsele din lapte si aici sunt specificate foarte clar lapte praf, unt, anumite branzeturi si pentru carnea de vita, oaie si capra. (...) Ce voi cere in plus fata de…