VIDEO - Actrița Kristen Stewart, prezentă la premiera londoneză a peliculei despre prinţesa Diana: 'Am pus atât de multă dragoste în acest proiect' Actrita americana Kristen Stewart, prezenta joi la premiera dramei ''Spencer'', proiectata in cadrul Festivalului de Film de la Londra, a declarat ca este entuziasmata sa o intruchipeze pe printesa Diana in fata publicului britanic, informeaza Reuters, arata Agerpres. Vedeta, in varsta de 31 de ani, a avut parte de cronici elogioase pentru felul in care o portretizeaza pe printesa de Wales. Actiunea peliculei se desfasoara pe durata a trei zile si o are in prim plan pe Diana, care, marcata de problemele din mariajul cu Charles, se pregateste lipsita de entuziasm sa ia parte la o reuniune… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

