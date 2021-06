VIDEO/ Accident neobișnuit în Bistrița-Năsăud. O mașină a ajuns cu roțile pe o casă, sub fereastra dormitorului Un accident spectaculos a avut loc, vineri, pe un drum național din Bistrița-Nasaud. O familie s-a trezit cu o mașina rasturnata langa fereastra dormitorului. Asta dupa șoferul a pierdut controlul volanului și a distrus doua mașini parcate și un gard. Accidentul s-a petrecut pe raza localitații Salva, pe Drumul Național 17D. ”Un autoturism condus de […] The post VIDEO/ Accident neobișnuit in Bistrița-Nasaud. O mașina a ajuns cu roțile pe o casa, sub fereastra dormitorului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre tinerii aflați in stare grava, dupa ce in mașina in care se aflau a explodat o butelie, a murit. Celalalt a fost dus la spital. Potrivit ISU București – Ilfov, tanarul care a fost gasit in stare de inconștiența in urma exploziei a decedat. Cel de-al doilea a fost transportat la Spitalul…

- Reprezentanții Sindicatului Europol au postat pe pagina de facebook imagini surprinse in trafic, in București. In filmarea, realizata de un șofer, se vede cum șoferul unui BMW blocheaza un autoturism Logan, coboara din bolid și incepe sa loveasca cu o crosa mașina blocata. O tanara, din aceeași mașina…

- Un copil și-a pierdut viața, iar alți doi au fost raniți grav, intr-un accident de circulație care a avut loc, miercuri dimineața, in Dolj. Accidentul s-a petrecut pe Drumul Național 6, in comuna Leu, din județul Dolj. Din primele informații, se pare ca șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului,…

- Luptatorii trupelor speciale au prevenit, miercuri, o tragedie in municipiul Bistrița. Au intervenit in forța pentru a imobiliza un barbat care a vrut sa arunce in aer o mașina. Barbatul, de 73 de ani, s-a inchis in propriul autoturism cu o butelie și a amenințat ca se arunca in aer, in fața Instituției…

- Un barbat a fost lovit violent in timp ce traversa strada, pe o trecere de pietoni, de un caine care alerga dupa o masina. Imaginile surprinse de o camera de supraveghere, cu momentul “accidentului”, au fost publicate pe pagina de Facebook „Atenție Poliția Botoșani” au devenit virale pe retelele de…

- Un sofer a fost filmat in timp ce conduce cu peste 100 de kilometri la ora, pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, cu un copil in brate. Imaginile au fost suprinse de catre un alt sofer, miercuri, la iesirea de pe soseaua de centura pe sensul catre Pitesti. Mașina, un Mercedes, face depașiri și circula…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…

- Accidentul a avut loc marți dimineața intr-o intersecție din Galați care se afla in șantier. Șoferul a incercat sa evite o autoutilitara, a pierdut controlul volanului și a intrat pe trotuar, lovind trei pietoni, potrivit Mediafax. Trei echipaje medicale, polițiști și pompieri au sosit la fața locului.…