VIDEO – Accident la Cluj Arena. Un autoturism a plonjat în Someș Neadaptarea vitezei la condițiile de drum a stat la baza unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, pe Splaiul Independenței din Cluj-Napoca, langa Cluj Arena. Un autoturism a plonjat in Someș, iar șoferul a fost transportat la spital. Potrivit primelor informații, șoferul, un barbat de 30 de ani, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, șine de tramvai, carosabil umed și curba. „In cursul acestei seri, in jurul orei 18:30, un conducator auto in varsta de 30 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe strada Splaiul Independenței din municipiul Cluj-Napoca, a parasit partea carosabila,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

