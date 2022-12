Un eveniment rutier a avut loc, marți seara, in Pasajul Unirii din Capitala. Din fericire, nu au fost victime. Impactul a fost surprins in imagini, care au fost facute publice de catre edilul Daniel Baluța. Primarul sectorului 4 a anunțat, totodata, ca șoferul responsabil de producerea accidentului a fugit de la fața locului. Și ca […] The post VIDEO. Accident in Pasajul Unirii, din Capitala. Primarul Baluța: „Ii vom face o plangere penala pentru distrugere!” first appeared on Ziarul National .