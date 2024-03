VIDEO| Accident groaznic în timpul unui raliu din Ungaria O masina de raliu a lovit din plin un grup de spectatori, duminica, 24 martie, in Ungaria, provocand moartea a patru persoane si ranirea altor cateva, se arata intr-un comunicat al poliției. Potrivit AP, accidentul a avut loc in timpul unei curse desfașurata intre orasele Labatlan si Bajot, din nord-vestul Ungariei. Inca nu se cunosc […] The post VIDEO| Accident groaznic in timpul unui raliu din Ungaria first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

