16 persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident, in care au fost implicate un microbuz și un autocamion, care a avut loc in localitatea Vanatori, din județul Iași. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația a fost intrerupta pe DN 24 pentru desfașurarea intervenției.