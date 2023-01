Stiri pe aceeasi tema

- O minora a murit duminica seara, in urma unui accident produs la Bucea, comuna Negreni, pe DN 1, intre Cluj-Napoca și Oradea.In accident au fost implicate doua autoturisme. In cele doua autoturisme se aflau șase persoane. Echipajele medicale aplica manevre de resuscitare unei minore de 14 ani.Se deplaseaza…

- Un accident s-a produs de puțin timp pe strada Ștefan cel Mare din Turda, in zona trecerii pentru pietoni din apropierea strazii Garii. Traficul se desfașoara cu dificultate in zona. Un om primește ingrijiri, fiind pe partea carosabila. Inca nu avem detalii. Vom reveni dupa ce vom obține informații…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident de circulație in zona localitații Jucu. Au fost implicate doua autoturisme și un autocamion. Sunt patru victime, toate fiind conștiente și cooperante. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut…

- Un accident grav de circulație s-a produs luni dimineața, in zona localitații Negreni. O persoana și-a pierdut viața. Impactul s-a produs intre un autoturism și un autocamion, un barbat de 65 de ani a decedat. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține momente la un…

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dimineața, la intrare in localitatea clujeana Negreni. Un autoturism a intrat sub un autotren. In urma impactului, șoferul autoturismului a decedat pe loc. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține momente, 10:40, la un accident…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism și un autocamion au fost implicate intr-o coliziune pe DN 1 Huedin – Oradea, intre localitațile Negreni și Ciucea, județul Cluj, circulația fiind oprita in ambele

- Un grav accident de circulație a avut loc luni dimineața pe drumul național 1, intre Cluj și Oradea, in urma evenimentului un șofer pierzandu-și viața. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, un autoturism și un autocamion au fost implicate intr-o coliziune pe DN 1…

- ISU Cluj a intervenit la un accident rutier grav, petrecut pe DN 1, intre localitațile Șaula și Izvoru Crișului. In accident au fost implicate o mașina și un camion. O femeie a ramas incarcerata, dupa extragerea dintre fiarele mașinii a fost declarat decesul acesteia. „Pompierii de la Detașamentul Huedin…