VIDEO| ACCIDENT cumplit în Ungaria: 5 romani ar fi DECEDAT după ce microbuzul lor a intrat într-un camion VIDEO| ACCIDENT cumplit in Ungaria: 5 romani ar fi DECEDAT dupa ce microbuzul lor a intrat intr-un camion ACCIDENT cumplit in Ungaria: 5 romani ar fi DECEDAT dupa ce microbuzul lor a intrat intr-un camion Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident teribil pe autostrada M1 din Ungaria. In urma accidentului, cinci persoane și-au pierdut viața Patru vehicule s-au ciocnit marti pe autostrada M1 in directia Gyor, langa localitatea Babolna, mai multe persoane au fost ranite, drumul fiind inchis la toata latimea sa – a anuntat Inspectoratul de Politie al judetului Komarom-Esztergom… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au decedat marti, intr-un accident in care au fost implicate un microbuz romanesc si alte cateva vehicule pe autostrada M1 din Ungaria, relateaza MTI. Patru vehicule s-au ciocnit marti pe autostrada M1 in directia Gyor, langa localitatea Babolna, mai multe persoane au fost ranite,…

- Patru vehicule s-au ciocnit, marti, in Ungaria, pe autostrada M1, in directia Gyor, langa localitatea Babolna, au anuntat politistii din Komarom-Esztergom. Potrivit primelor informatii, una dintre masinile implicate era un microbuz din Romania. Cinci persoane au decedat la fata locului, iar traficul…

- Cinci persoane au murit, marți, intr-un accident in care au fost implicate un microbuz romanesc si alte cateva vehicule pe autostrada M1 din Ungaria, potrivit agentiei maghiare de presa MT. Patru mașini s-au ciocnit marti pe autostrada M1 in directia Gyor, langa localitatea Babolna. Cinci persoane au…

- Cinci persoane au murit, marți, intr-un accident in care au fost implicate un microbuz romanesc si alte cateva vehicule pe autostrada M1 din Ungaria, potrivit agentiei maghiare de presa MT. Patru mașini s-au ciocnit marti pe autostrada M1 in directia Gyor, langa localitatea Babolna. Cinci…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca alti cinci pacienti infectati cu COVID-19 vor fi transferati duminica in centrul universitar din Debrecen, Ungaria. Pacientii vin din spitale din județul Bihor. In total, pana acum 25 de pacienți au fost transferați in țara vecina. „Asa cum am anuntat in spitalele din…

- Ministerul de Externe al Ungariei a transmis joi ca a inaintat in weekend o scrisoare oficiala catre autoritațile romane prin care iși exprima disponibilitatea de a ajuta Romania in tratarea pacienților infectați cu coronavirus in contextul numarului ridicat de infectari din Romania și a lipsei de paturi…

- MAE a transmis ambasadorului Ungariei la București ca Romania a considerat extrem de nepotrivit mesajul din discursul președintelui Ungariei, prin care a fost comparata ocuparea ilegala de catre Rusia a Crimeii cu Tratatul de la Trianon, incheiat in urma Primului Razboi Mondial intre Antanta și Ungaria.

- Intitulata Trofeul Centenar, la Oradea, in 20 si 21 august, competitia va reuni patru echipe de top din Romania si Ungaria, adica CSM Bucuresti, Minaur Baia Mare, respectiv pe Debrecen VSC si FTC Budapesta, anunța news.ro. Gazda CSU Oradea va disputa partide in cadrul turneului cu echipele…