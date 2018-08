Stiri pe aceeasi tema

- Maestrul Dumitru Farcaș a murit la varsta de 80 de ani. Celebrul taragotist s-a stins intr-un spital din Cluj, unde era internat in urma unui infarct. Farcaș a implinit 80 de ani in luna mai, ocazie cu care a fost decorat de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul National „Serviciu Credincios“ in grad…

- Distinctia oferita de catre seful statului lui Dumitru Farcas a fost acordata in semn de recunoastere pentru intreaga sa cariera, dar si pentru contributia pe care a adus-o culturii. In cadrul concertului organizat, sambata, la Cluj-Napoca, interpretul de muzica populara i-a multumit presedintelui…