Stiri pe aceeasi tema

- Jane „Nightbirde” Marczewski, concurenta al sezonul 16 din America’s Got Talent, a murit in urma luptei cu cancerul la doar 31 de ani. Cantareața a incetat din viața duminica (20 februarie), transmite TMZ. „Suntem intristați sa aflam despre trecerea in neființa a lui @_nightbirde”, a scris gazda AGT,…

- Jane Marczewski, cunoscuta sub numele de scena Nightbirde, a murit duminica, dupa luni de lupta și tratamente pentru cancer. Informația a fost publicata de TMZ, citand o sursa din apropierea artistei, scrie protv.ro . Jane Marczewski, care a fost recompensata cu Golden Buzz in 2021, suferea de cancer…

- Louie Anderson, comic, regizor si actor premiat cu Emmy, a murit la varsta de 68 de ani, informeaza NBC News. Anuntul a fost facut de Glenn Schwartz, publicistul sau. Actorul fusese internat zilele trecute intr un spital din Las Vegas, dupa ce a fost tratat in trecut pentru cancer. Potrivit lui Glenn…

- Louie Anderson, comic, regizor și actor american premiat cu Emmy, a murit la varsta de 68 de ani. Anunțul a fost facut de Glenn Schwartz, publicistul sau, scrie Digi24 . Actorul fusese internat zilele trecute intr-un spital din Las Vegas, dupa ce a fost tratat in trecut pentru cancer. Potrivit lui Glenn…

- Viața lui Catalin Bragau a fost curmata brusc, in noaptea dintre ani. Avea doar 27 de ani, era din Vernești și plecase in Marea Britanie in cautarea unui trai mai bun. In noaptea de 31 decembrie, o explozie produsa in locuința sa din Gosport, UK, i-a curmat viața brusc, poliția calificand moartea sa…

- O tanara in varsta de 27 de ani a murit de cancer, la doar o zi dupa ce a aflat diagnosticul crunt. Chiar cu 24 de ore inainte de a-și da ultima suflare a aflat ca este, de fapt, diagnosticata cu cancer, in ultimul stadiu. Tanara visa sa ajunga un model de succes. Iata care a fost reacția medicilor!

- Cum nu ar fi fost de ajuns situația dificila pe care o traverseaza, familia lui Daniel Onoriu a fost asaltata cu zeci de mesaje prin care oamenii iși exprimau regretul morții acestuia. Din cauza unor zvonuri lumea a crezut ca pilotul a murit, insa acesta se afla in viața. Estera Onoriu, matușa lui,…

- Jay Jay Phillips, un muzician de heavy metal care a aparut in competiția „America’s Got Talent”, a murit, a anunțat trupa sa. Avea 30 de ani, potrivit variety.com . Trupa lui Phillips, Mettal Maffia, a facut anunțul ca acesta a murit. TMZ a raportat vineri ca Phillips a murit dupa o lupta cu COVID-19…